Der Bahnübergang in der Gemeinde Dorndorf-Steudnitz im Saale-Holzland-Kreis ist ab Freitag für eine Woche gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sollen eine Eisenbahnbrücke im Bereich des Bahnübergangs erneuert und die Fußgängerunterführung am Bahnhof Dornburg (Saale) verlängert werden. Wegen der Bauarbeiten ist die Bundestraße 88 im Bereich des Bahnübergangs von Freitag, 17 Uhr, an bis zum 11. September, 4.30 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Laut Bahn ist eine Umleitungsstrecke über Bürgel ausgeschildert.

Bildrechte: MDR/Deutsche Bahn AG/Kai Michael Neuhold