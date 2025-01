Knapp zwei Wochen nach der Sprengung des Schornsteins am alten Heizkraftwerk in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) ist die historische Zeitkapsel gefunden worden. Sie wurde am Dienstag durch Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) und Landrat Johann Waschnewski (CDU) aus dem Fundament geborgen.