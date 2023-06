Debatte um Namensgebung Protest und Ausstellung zum "Mohrenfest" - Eisenberg arbeitet Geschichte auf

Hauptinhalt

Das Eisenberger "Mohrenfest" ist am Freitag eröffnet worden. Noch immer sorgt der Name für viel Kritik in der Gesellschaft. Deshalb protestierte die Initiative gegen rassistische Zustände am Samstag im Friedenspark. Neu in diesem Jahr ist eine besondere Ausstellung im Stadtmuseum. Darin hat die Stadt aufgearbeitet, wie die namensgebende Skulptur nach Eisenberg gekommen ist und was sie mit der Stadt verbindet.