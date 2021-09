Steffen Herrmann blickt kritisch auf die ratternde Maschine: In jeder Sekunde fallen zwei neue braungrau gemusterte Kugeln auf das Förderband. Der Fertigungsleiter der Vogelfutter-Produktion von Hahn & Karl in Eisenberg schnappt sich zwei davon und legt sie einzeln auf die Waage. Die zeigt 95 Gramm an. "So müssen sie sein", sagt er über die Meisenknödel, die hier vom Band laufen. Bis zu 10.000 Stück könnte die Anlage pro Stunde schaffen. "Momentan sind wir noch nicht so weit", sagt Steffen Herrmann. Doch in Kürze soll die Anlage auf Hochtouren laufen. Mehr als fünf Millionen Knödel pro Jahr können dann in Eisenberg produziert werden. Der Marketing-Prozess zur Entwicklung neuer Produkte laufe.

Trend zur ganzjährigen Vogel-Fütterung

Und der Trend kommt dem Unternehmen entgegen: Geschäftsführer Axel Kaske sagte im Gespräch mit MDR THÜRINGEN, dass immer mehr Menschen Vögel fütterten - auch als Ersatz dafür, dass es weniger Insekten gebe. Zudem fänden Vögel auf versiegelten Flächen weniger Nahrung. Und der Trend gehe zur ganzjährigen Fütterung - denn gerade auch in der Brutzeit würden die Flüge zur Versorgung der Jungen immer länger. Auch der Naturschutzverband "NABU" rät grundsätzlich zur ganzjährigen Fütterung. Besser ist aus seiner Sicht allerdings, in Gärten gute Bedingungen für Vögel zu schaffen. Produktionsleiter bei Hahn & Karls in Eisenberg ist Steffen Herrmann. Bildrechte: Florian Girwert/MDR

Nicht genug Platz hinter der Landesgrenze

Für die Firma Hahn & Karl führte der steigende Bedarf dazu, dass der alte Produktionsstandort in Balgstädt nahe Naumburg in Sachsen-Anhalt vollständig ausgelastet war. "Eigentlich waren wir da ganz glücklich", sagt Fertigungsleiter Steffen Herrmann. Aber ein Ausbau des Werkes nach den Wünschen der Firma sei nicht möglich gewesen. Also hat man einen neuen Standort gesucht - und dazu auch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) angefragt. Und die bot das autobahnnahe Grundstück in Eisenberg an. 2018 kam die Anfrage, 2019 begann schon der Bau, bestätigt Herbert Stütz, der für Firmen-Akquise bei der LEG zuständig ist. Auch zwecks Förderung habe man das Unternehmen beraten. Zehn Prozent der Investitionssumme kamen dann vom Staat.

Mit dem Auto 40 Minuten ist die neue Halle vom alten Standort entfernt. "Das war gerade noch machbar für unsere Mitarbeiter, die wir gerne mitnehmen wollten", so Herrmann. Denn Mitarbeiter, die die Maschinen bedienen könnten, seien nicht leicht zu finden. Die genaue Investitionssumme will das Unternehmen nicht verraten. Ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag ist in die neue Halle geflossen. Den größeren Teil der Fläche nimmt übrigens ein Saatgut-Lager ein - das Kerngeschäft des Unternehmens ist nämlich der Handel damit. Das Vogelfutter ist vom Umsatz her nur ein kleiner Teil.

Gourmet-Zutaten für Vogel-Feinschmecker

In der Fertigung fährt einer der Mitarbeiter gerade mit dem Gabelstapler einen guten Kubikmeter neue Rohstoffe heran. Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Kalk. "Für die einfachen Knödel", brummt er freundlich. Die Rohstoffe werden in einer Maschine vermischt, anschließend kommt Fett hinzu, um die Masse zu binden. In die einfache Mischung kommen Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Nüsse und Kalk. Bildrechte: Florian Girwert/MDR

"Bei anderen Sorten setzen wir auch getrocknete Mehlwürmer, Seidenraupen, Wacholderbeeren oder Rosinen zu", so Herrmann. Die Maschine verwandelt die Masse dann in möglichst gleich große Knödel. "Die werden dann gekühlt, damit wir sie leichter verpacken können."

Etwa 40 Prozent bekommen noch ein Netz aus Plastik, damit sie leichter aufgehängt werden können. "Aber der Trend geht klar zum unverpackten Knödel." Viele Menschen wollten weniger Plastik - und so einen Knödel könne man ja auch anderweitig auslegen. An einer plastikfreien Umverpackung - derzeit ist ein kleiner Eimer am gefragtesten - arbeitet das Unternehmen allerdings noch.