Überall steigen die Strom- und Gaspreise - im Bioenergiedorf Schlöben im thüringischen Saale-Holzland-Kreis schaut man dagegen entspannter auf die Entwicklung. Die dazu benötigte Biogasanlage steht neben dem Kuhstall des Agrarunternehmens "Wöllmisse". Von dort kommt der wertvolle Mist.

In einem chemischen Prozess werden die organischen Abfälle unter Ausschluss von Sauerstoff durch Bakterien abgebaut. Dabei werden Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und Methan produziert. In einem sogenannten Fermenter gärt die Gülle, was zu der Produktion von Biogas führt. Sobald dieses entwichen ist, bleibt ein Gärrest zurück. Dieser dient als organischer Dünger.

Das Biogas selbst wird zwischengespeichert und dann in kleinen Blockheizkraftwerken in Strom und Wärme für etwa 200 Haushalte sowie die Grundschule und den Kindergarten in Schlöben umgewandelt. Früher mussten bis zu 14 Lkw - beladen mit jeweils 25.000 Litern Öl - in die Gemeinde fahren. Heute ist dies nicht mehr nötig.

Bürgermeister Hans-Peter Perschke im Maschinenraum der Anlage. Mehr als 100 Haushalte können mit dem Biogas versorgt werden. Bildrechte: MDR/Anna-Lena Malter

Energie aus Biogas: Zweifel zu Beginn

"Es war Zeit, wieder bürgerliches Engagement in den Vordergrund zu stellen", beschreibt Bürgermeister Hans-Peter Perschke, wie er und die Gemeinde damals mit dem Agarunternehmen 2009 die Genossenschaft "Bioenergiedorf Schlöben eG" gründeten. Das Projekt solle gemeinschaftlich ablaufen und jeder eine Stimme haben, ungeachtet der Anzahl der gekauften Anteile. So erklärt Perschke die Beweggründe, warum die Entscheidung für eine Genossenschaft fiel.

Niemals hätte ich gedacht, dass es sich so rentieren würde. Rena Niedermeyer-Schwarze

Zu Beginn seien die Anwohnerinnen und Anwohner aber zurückhaltend gewesen und hätten nicht so recht an den Erfolg geglaubt. "Niemals hätte ich gedacht, dass es sich so rentieren würde", lacht Genossenschaftsmitglied Rena Niedermeyer-Schwarze. Dabei war Öl damals im Verhältnis etwas billiger. Erst mit den Jahren sei die Schere immer mehr in die andere Richtung aufgegangen. Nun könne sie nicht glauben, dass sie einmal daran gezweifelt habe, so Niedermeyer-Schwarze.

Bürgermeister Perschke vor der Biogasanlage Bildrechte: MDR/Anna-Lena Malter

Aber ganz stabil bleiben die Preise auch für Biogas nicht, so Bürgermeister Perschke. "Material- und Erhaltungskosten sind teurer geworden, da sind wir gerade dabei, alles neu auszurechnen", erklärt er. Trotzdem werde der Strom in Schlöben nie so viel kosten wie in einem Dorf ohne Biogas, versichert Perschke. Noch könnten dazu keine genauen Zahlen genannt werden, da die Preise noch kalkuliert würden.

Die Kreislaufwirtschaft mit Kuhmist