Die Fernwärmeversorgung in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis fällt am Wochenende aus. Insgesamt 3.500 Haushalte müssten vom 19. bis 21. August ohne warmes Wasser auskommen, teilte der Versorger Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft mit. In dieser Zeit sollen unter anderem Armaturen im Kraftwerk erneuert werden.

Bis Sonntag, 21. August, sind in Hermsdorf weder Heizung noch Warmwasser nutzbar. Bildrechte: dpa