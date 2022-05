Der Brand in einem Einfamilienhaus in Bucha (Saale-Holzland-Kreis) ist vermutlich in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, ist dabei ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Derzeit könne das Haus aber noch nicht betreten werden, um die Ursache zu ermitteln.