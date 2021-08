Vollständig abgebrannt ist ein Einfamilienhaus in Bürgel im Saale-Holzland-Kreis in der Nacht zu Dienstag. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Alle Anwohner des Wohnhauses sowie des angrenzenden Nachbarhauses konnten sich laut Polizeiangaben vom Dienstagmorgen rechtzeitig in Sicherheit bringen.