Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bürgel im Saale-Holzland-Kreis sitzt ein 49 Jahre alter Mann wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Er war bereits am Montagabend vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Richter erließ dann am Dienstag Haftbefehl.