Ehrenamt 80 Jahre bei der Feuerwehr: Thüringer erhält höchste Auszeichnung

Für seine langjährigen Verdienste hat Lothar Hünniger aus Bucha am Samstag das Goldene Brandschutz­ehrenzeichen verliehen bekommen. Die Auszeichnung ist sehr selten und wird für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-Dienst vergeben. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Jubilar ein Einsatz in Jena im Jahr 1945, als die Stadt in Flammen stand.