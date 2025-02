Die Sorgen und Nöte der Anwohner wegen der Flüchtlingsunterkunft in Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis sollen demnächst auf einer Einwohnerversammlung thematisiert werden. Das kündigte Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) in der Stadtratsitzung am Donnerstagabend an.

Außerdem sollen in einem Treffen am 4. März die ausgehandelten Vereinbarungen zwischen Stadt und Land bezüglich der Erweiterung der Unterkunft bekannt gegeben werden. In dem so genannten "Letter of Intend" seien Nachbesserungen für das Gesamtareal vereinbart worden.