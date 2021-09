In einem neuen Forschungszentrum in Hermsdorf will das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) unter anderem die Forschung an keramischen Natrium-Batterien vorantreiben. Zur Eröffnung am Donnerstag hieß es, die Entwicklung solcher stationären Energiespeicher sei eines der Kernthemen im sogenannten Pilotierungszentrum für Pulversynthese und Extrusion.