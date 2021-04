Das Land Thüringen fördert ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) mit 2,5 Millionen Euro. Wie das Fraunhofer-Institut mitteilte, soll dort der Einsatz von sogenannten Transparentkeramiken weiterentwickelt werden. Transparente Keramik wird zum Beispiel in der Optik und Medizintechnik eingesetzt. Unter anderem entstehen daraus kratzfeste Displays, Schutzabdeckungen oder Sicherheitsglas. Transparentkeramik ist drei- bis viermal so hart wie konventionelles Glas.

Das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) hat neben dem Standort in Hermsdorf zwei weitere Standorte außerhalb Thüringens. Anfang April hatte das Institut einen Teil der Firma CeramTec-ETEC übernommen. Sie ist in der Branche bekannt unter dem Markennamen Perlucor. Damit will das Institut nach eigenen Angaben seine Kompetenzen in dem Bereich Transparentkeramik weiter ausbauen. Diese Übernahme ermöglicht es nun, dass am Standort Hermsdorf das neue Forschungszentrum entstehen kann.