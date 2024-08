Personalmangel Mehrere Thüringer Freibäder verkürzen Öffnungszeiten

Das Freibad in Kahla im Saale-Holzland-Kreis muss in dieser Woche trotz Sommerwetters zeitweise geschlossen bleiben. Laut Bürgermeister Jan Schönfeld (pl) öffnet das Bad am Dienstag von 16 bis 20 Uhr und am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr. Sollte sich kurzfristig keine Lösung finden, müsse das Bad am Donnerstag komplett geschlossen bleiben. Aktuelle Informationen gebe es auf der Internetseite der Stadt.