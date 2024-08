Nach zahlreichen Wildschwein-Attacken wird der Fußballplatz "Auf dem Schwemmberg" in Serba im Saale-Holzland-Kreis eingezäunt. Wie Katrin Zinke vom Verein Klengel/Serba 09 MDR THÜRINGEN sagte, wurde in dieser Woche mit den Bauarbeiten begonnen. Bis nächste Woche werden demnach 450 Meter Zaun aufgestellt, der den gesamten Platz samt Parkplatz umringen soll. So soll ausgeschlossen werden, dass die Wildschweine wieder einen Weg auf den Platz finden.