Die Eisenberger können künftig deutlich schneller im Internet unterwegs sein. Die Thüringer Netkom versorgt in den kommenden Wochen rund 4.500 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen. Dafür wird am Donnerstag in der Ludwig-Jahn-Straße in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) der erste Spatenstich gesetzt. Für weitere 570 Haushalte wird der Anschluss vorbereitet.