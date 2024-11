In den kommenden fünf Jahren will der Saale-Holzland-Kreis neben der Grundschule in Hermsdorf 14 weitere Schulen sanieren. Bis 2026 soll etwa die Grundschule Stadtroda für 13 Millionen Euro neu gebaut werden. Ab dem kommenden Jahr ist der Neubau der Grundschule in Orlamünde geplant.