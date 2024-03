Die Stadt Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) wird ihre Stadthalle nach dem verstorbenen Gunther Emmerlich benennen. Dafür hat der Stadtrat am Donnerstagabend den Weg frei gemacht. Im Beisein von Emmerlichs Sohn stimmten die Stadträte einstimmig für eine entsprechende Vorlage der Stadtverwaltung.

Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) sagte, damit wolle die Stadt den 1944 in Eisenberg geborenen Emmerlich würdigen. Vor knapp 20 Jahren erhielt der Opernsänger und Entertainer in der Stadthalle die Ehrenbürgerwürde, nun solle sie Emmerlichs Namen tragen. Kurz vor Weihnachten war Emmerlich im Alter von 79 Jahren gestorben.

Nach dem frühen Tod der Eltern wuchs Emmerlich bei seiner Schwester auf. Bevor die Musik sein Leben bestimmte, studierte er zunächst Bauwesen in Erfurt. Dann wechselte er an die Hochschule für Musik nach Weimar, um Operngesang zu studieren. Mit seiner Bass-Stimme wurde er Ensemble-Mitglied an der Semperoper Dresden, er moderierte zahlreiche Fernsehshows und Galas.