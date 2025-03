Den Bewohnern der Wohnblöcke "Am Raudabach" in Hartmannsdorf (Saale-Holzland-Kreis) werden erneut die Heizungen abgedreht. Wie aus einem Schreiben des Versorgers Getec an die Hausbewohner hervorgeht, gilt seit Montag eine so genannte Wärmesperre.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK