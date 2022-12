Die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis nimmt am Donnerstag nicht wie geplant den Regelbetrieb auf. Wie das Migrationsministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, steht sie zunächst nur als Reserve-Unterkunft zur Verfügung. Minister Dirk Adams (Grüne) hatte vor zwei Wochen angekündigt, dass die Halle ab Donnerstag die Erstaufnahmestelle in Suhl entlasten soll.

Bis zu 750 Menschen sollen in der Industriehalle in Hermsdorf theoretisch Platz finden. Flüchtlinge sollen erst hierher gebracht werden, wenn es in der Erstaufnahmestelle Suhl noch enger wird, teilte das Migrationsministerium mit.

Bereits 2015 diente die Halle in Hermsdorf als Unterkunft für Geflüchtete. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Bewohnerzahl in Suhler Erstaufnahme sinkt

Im Moment geht in Suhl die Zahl der Bewohner jedoch zurück. Wenn dieser Trend anhalte, muss Hermsdorf nach Angaben des Ministeriums nicht in Betrieb gehen. Offen sei auch, wer die Unterkunft betreiben soll. Inzwischen gebe es Verträge mit einem Wach- und einem Reinigungsdienst.

Die Verpflegung der Menschen müsste kurzfristig organisiert werden. Angesichts von Feldbetten und provisorischer Sanitäreinrichtungen ist die Halle nicht darauf ausgelegt, dass Menschen dort länger leben.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, welches das Land betreibt, mit mehr als 1.300 Geflüchteten war in den vergangenen Wochen an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Als weitere Außenstelle sieht das Land einen ehemaligen Baumarkt in Erfurt-Linderbach vor.