14. Juni 2024, 12:20 Uhr

Am Freitag haben die letzten Bewohner die Notunterkunft für Flüchtlinge in Hermsdorf verlassen. Sie kommen nun unter anderem in der ehemaligen Jenaer Frauenklinik unter. Zuvor hatte es immer wieder Kritik an den Zuständen in der Halle gegeben. Eine Wiederinbetriebnahme ist nur im "extremen Notfall" geplant.