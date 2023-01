Die neue Notunterkunft für Flüchtlinge in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis öffnet nun doch nicht wie geplant am Freitag. Laut Landesverwaltungsamt kommen derzeit nicht genug Flüchtlinge aus der Ukraine an, um dort untergebracht zu werden. Geplant sei nun, dass ab Montag alle in Thüringen ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Hermsdorf einziehen.