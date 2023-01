Migration Hermsdorfer Notunterkunft für Flüchtlinge mit Verspätung eröffnet

Die Hermsdorfer Notunterkunft für Geflüchtete hat mit drei Tagen Verspätung geöffnet. Laut Landesverwaltungsamt kamen zunächst nicht genug Flüchtlinge an, um die Halle in Betrieb zu nehmen. Die Eröffnung fand daher am darauffolgenden Montag statt. In der Halle haben bis zu 700 Menschen Platz, vorerst sollen dort aber nicht mehr als 200 Personen untergebracht werden.