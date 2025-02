Der Hermsdorfer Bürgermeister Benny Hofmann (pl) hat Gerüchten zu einer neuen Flüchtlingsunterkunft widersprochen. Wie Hofmann in einer Einwohnerversammlung am Montag sagte, sei eine neue Unterkunft im Ort nicht die Absicht der neuen Landesregierung. Er reagierte damit auf eine Äußerung von Innenminister Georg Maier (SPD) Ende Januar. Dieser hatte in einem Interview mit dem "Freien Wort" gesagt, dass ein Neubau in Hermsdorf entstehen könnte.