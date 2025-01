Die Stadt Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis will in diesem Jahr ein weiteres Industriegebiet für Großunternehmen erschließen. Grund dafür ist ein aktualisierter Fördermittelbescheid des Landes über 20 Millionen Euro. Das Areal "Hermsdorf Ost III" an der A9 umfasst 55 Hektar Fläche, wovon 46 Hektar als Industriefläche ausgewiesen sind.