Er soll einem damals zehnjährigen Mädchen Geschenke gemacht haben, mit ihr ins Freibad gegangen sein sowie der Minderjährigen Porno- und Horrorfilme gezeigt haben. Nachts soll er dann Fotos vom Intimbereich des Mädchens in seiner Obhut angefertigt und sie dort berührt haben. Derzeit sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

In der Einrichtung in Hermsdorf, einem traumapädagogischen Zentrum das seit August 2018 geschlossen ist, waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch Kinder untergebracht, die selbst unter den Folgen von schwerem sexuellen Missbrauch litten. Dazu gehörte demnach 2018 auch das spätere mutmaßliche Opfer. Sie habe sexuellen Missbrauch durch ihren Vater erfahren, hieß es in der Anklage.