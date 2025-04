An der maroden Grundschule "In der Waldsiedlung" in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis sind in den Osterferien zahlreiche Mängel beseitigt worden. Handwerker hätten das Dach saniert, Sonnenschutzfolie auf Fenster aufgebracht und die Lampen in Klassenzimmern und Fluren erneuert, sagte Schulleiterin Susanne Schmerbauch MDR THÜRINGEN. Demnächst sollen noch die Akustik in mehreren Räumen verbessert und die Toiletten mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden.