In Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) soll in diesem Jahr ein neues Gewerbegebiet erschlossen werden. Für das 50 Hektar große Areal am Hermsdorfer Kreuz bestehe Planungsrecht, sagte der Geschäftsführer der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), Andreas Krey. Auf der Fläche sollen sich Industriefirmen ansiedeln.