Mittagszeit in Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis. Die Sonne steht hoch am Himmel. In der dicht bebauten Innenstadt flirrt der Asphalt auf der Straße, auch die Häuserfassaden strahlen Wärme ab. Schatten - Fehlanzeige. Zu dieser Zeit sind kaum ältere Menschen auf der Straße, sie bleiben lieber zuhause. Doch inzwischen gibt es auch in Stadtroda viele schattige Plätze, an denen man sich abkühlen kann.