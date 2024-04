Skurril, aber sportlich: Am Samstag hat in Rutha bei Jena das erste Hobby Horsing-Turnier stattgefunden. Der Sport mit dem Steckenpferd erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Während er in Deutschland noch belächelt wird, gilt er in Skandinavien mittlerweile als Trendsportart. Die Disziplinen sind die gleichen wie beim richtigen Reiten. Der Sportpartner ist allerdings kein Tier, sondern ein Stock mit einem Plüschpferdkopf.