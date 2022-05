Bis zu 60 Mopedfahrer haben am Samstagnachmittag in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) an einem illegalen Rennen teilgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die 16- bis 25-Jährigen im Gewerbegebiet "Im Camisch" vermutlich über das Internet verabredet. Die teils Minderjährigen fuhren laut Angaben der Beamten "grob rechtswidrig und teilweise rücksichtslos".

So ähnlich hat es vermutlich im Gewerbegebiet Kahla ausgesehen, als das Mopderennen stattfand (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO / Bild13