Uwe Geyer, der in seiner Funktion als Bauamtsleiter in Bürgel am Workshop teilnimmt, möchte mit dem Projekt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: "Wir bekommen die Anfangsinvestitionen, die relativ hoch sind, finanziert und sparen langfristig an Arbeitskraft, wenn wir die Flächen nur noch zwei Mal im Jahr mähen statt wie bisher sechs bis acht Mal." Gerade in den Landgemeinden mit ihren oft weit auseinanderliegenden Ortsteilen kommt da übers Jahr gesehen einiges an Fahrerei zustande.