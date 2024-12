Der Südostlink ist rund 540 Kilometer lang und reicht von Wolmirstedt bis an die Isar bei Landshut in Bayern. Die Leitungen werden nach Angaben des Betreibers rund 4.000 Megawatt übertragen, was der Leistung von rund 1.400 Windrädern entspreche. Ab 2027 soll der Strom übertragen werden.