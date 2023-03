In Kahla ist am Sonntagmorgen ein Einkaufsmarkt teilweise abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war zunächst ein Palettenstapel im Anlieferungsbereich des Markts in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf den hinteren Teil des Gebäudes über.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle. Bildrechte: Stefan Eberhardt