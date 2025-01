Die Polizei warnt vor gefährlichen Hunde-Ködern in Kahla (Saale-Holzland-Kreis). Den Angaben nach hatten Anwohner gemeldet, dass an verschiedenen Orten Bockwürste ausgelegt waren, die mit Schrauben versehen wurden.

Die Polizei stellte solche Köder am Sportplatz, in Eichicht und in der Töpfergasse sicher. Ihr Verzehr könne Tiere erheblich verletzen, hieß es. Ermittelt wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.