Das Jahr ist gut gelaufen für den jungen Unternehmer. Mittlerweile hat "Junges Lernen" mehrere Außenstellen: in Mellingen, Dorndorf und Stadtroda. Also da, wo das Nachhhilfe-Netz sowieso schon nicht so dicht gewebt ist. Reichtümer hat Turski mit seiner Firma sicher nicht verdient, trotzdem will er der Gesellschaft, seiner Region etwas zurückgeben.

Solidarische Nachhilfe nennt er das. Dafür hat er zwei große Spenden-Schecks vorbereitet. Insgesamt 800 Euro spendet er an den Sportverein BSG Chemie Kahla und den neuen Lesehallenverein in Jena. Ein bisschen persönlich ist die Auswahl schon: Bei dem einen Verein hat er zumindest mal eine Fußballer-Karriere versucht, die er aber mangels Talent abbrechen musste. Der andere ist der Freundeskreis der Ernst-Abbe-Bibliothek, die Turski bereits durch Leben und Studium begleitet hat und sich seit ihrer Gründung vor 100 Jahren um Menschen bemüht, die per se nicht so leicht an Bildung und Literatur kommen.