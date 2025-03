Die Stadt Kahla im Saale-Holzland-Kreis hat den Indianerspielplatz im Steigerwald vorrübergehend sperren lassen. Als Grund wurde ein Befall mit dem Ölkäfer genannt. Diese Käfer seien flugunfähig und könnten beim Berühren Hautreizungen verursachen. Bei Gefahr lassen die Insekten Flüssigkeit aus Poren an ihren Beingelenken austreten. Diese erinnern an Öltröpfchen und geben den Käfern ihren Namen. Hauptwirkstoff der Flüssigkeit ist giftiges Cantharidin .

Nach dem Überwintern im Boden schlüpfen die Ölkäfer nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu von März bis Mai. Die Art lebt an sandigen und offenen Stellen mit zahlreichen Bienennestern. Der Hauptgrund dafür, dass die Käfer relativ selten sind, ist aber der Verlust geeigneter Lebensräume. Das wiederum erklärt, warum die Tiere an für sie geeigneten Stellen dagegen zahlreich vorkommen, zum Beispiel an den Oderhängen in Brandenburg.