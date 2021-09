Für die Porzelliner in Kahla waren die vergangenen 30 Jahre turbulent. Kurz nach der Wende steht der Traditionshersteller nach Treuhand-Übernahme und Konkurs knapp vor dem Aus. Mit Günther Raithel, einem Ex-Rosenthal-Manager mit Visionen, gelingt der Neustart. Mit 300 Mitarbeitern erneuert er das Werk, investiert kräftig in Technologien und Produktion. Sein Credo: Design oder nicht sein. 2005 übernimmt der Sohn das Familienunternehmen, schreibt die Erfolgsgeschichte von Kahla Porzellan fort. Doch die deutsche Porzellanbranche steht schon lange unter Preisdruck. Billiganbieter aus Asien setzen ihr zu. Das Unternehmen gerät ins Schlingern. Ein geplatzter Großauftrag führt schließlich zur Insolvenz. Diesmal ist Daniel Jeschonowski der Retter in der Not.

Gute Auftragslage der Porzellanmanufaktur Kahla

Seit 1. September 2020 ist Jeschonowski geschäftsführender Gesellschafter der Porzellanmanufaktur Kahla/Thüringen. Ein hartes Jahr hat der 40-jährige Betriebswirt hinter sich. Doch seine Entscheidung, das traditionsreiche Porzellanwerk zu übernehmen, bereut er nicht. Sicherlich, sagt er, waren Corona und die Folgen mit monatelangem Lockdown und Handelsschließungen im vergangenen Sommer so nicht abzusehen. Aber nun werde nach vorn geschaut. Daniel Jeschonowski ist seit Septmber 2020 geschäftsführender Gesellschafter von Kahla Porzellan. Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Das blaue Firmenlogo auf dem Hemd des Chefs ist mit dem Zusatz "Made in Germany" versehen. Das zeigt die Richtung an. Konsequent und ohne Kompromisse am Standort Kahla zu produzieren, das komme bei den Kunden gut an, so Jeschonowski.

Natürlich auch bei den noch 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach viel Kurzarbeit im Vorjahr ist nun Vollbeschäftigung angesagt. Die Auftragslage sei gut, die Stimmung auch. Der neue Chef mache klare Ansagen und stehe zu seinem Wort, sagen die Beschäftigten. Statt eines Tarifvertrags garantiert er ihnen einen sicheren Arbeitsplatz und den jährlichen Inflationsausgleich.

Klare Maxime meinerseits ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen die Chance haben sollen, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, Karrieren intern fördern und auf den eigenen Nachwuchs setzen. Daniel Jeschonowski, Geschäftsführer Kahla Porzellan

Vor drei Jahren hatte Jeschonowski den hessischen Werbeartikelhersteller Senator gekauft - mit ähnlich langer Firmengeschichte wie die Kahlaer. Daraus ergeben sich allerlei Synergien. Neben Privatkunden, Gastronomie und Hotellerie zählt Jeschonowski nun auch Werbemittelkunden zu den Hauptabnehmern des vielfach designprämierten Porzellans.

Kontaktlos Bezahlen mit dem Kaffeebecher

Design und Formenvielfalt sollen auch künftig die Marke prägen. Dabei setzt er in erster Linie auf die Berliner Designerin Barbara Schmidt. Ihr verdankt das Kahlaer Unternehmen seit den 1990er-Jahren Dutzende Designpreise. Zu den neuesten Ideen gehört die Linie "Color ID by Kahla". Porzellan für die Gastronomie zum Beispiel, das ganz individuell auf die Farbwünsche der Kunden abgestimmt wird.

Auch mit einem NFC-Chip versehenes Geschirr soll demnächst aus Kahla kommen. Ein solcher Chip, auf Kundenwunsch unter dem Becher angebracht, ermögliche beispielsweise kontaktloses Bezahlen, erklärt Jeschonowski. Ganz wichtig ist dem neuen Chef auch die Nachliefergarantie.

Der Kunde erwartet von uns - und das ist ein Unterscheidungsmerkmal zu Importen aus Fernost oder auch Osteuropa -, dass er Artikel aus dem Sortiment auch nach fünf, zehn oder noch mehr Jahren nachkaufen kann. Beim klassischen Zwiebelmusterdekor sind es sogar Jahrzehnte. Daniel Jeschonowski, Geschäftsführer Kahla Porzellan

Investitionen in EDV und Gebäude

Ein neues EDV-System soll ab Herbst die gesamte Produktion steuern, kündigt der 40-Jährige an. Damit könne man auf Kundenwünsche schneller als bisher reagieren. Auch sollen die Lagerbestände deutlich aufgestockt werden, um Lieferzeiten zu verkürzen. Investieren will und muss der Unternehmer auch in Werksgebäude und Infrastruktur. Da habe sich in den vergangenen Jahren einiges aufgestaut. Jeschonowski spricht von fünf- bis sechsstelligen Summen, die derzeit monatlich fließen, um das Werksdach, die Elektrotechnik, Brandmeldeanlagen, Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitärbereiche wieder auf Vordermann zu bringen und ein insgesamt modernes Arbeitsumfeld zu schaffen. Am Werksgebäude stehen umfangreiche Modernisierungen an. Bildrechte: MDR/Porzellanmanufaktur Kahla/Thüringen GmbH

Was die Umsatzentwicklung anbelangt, plant der Betriebswirt eher konservativ. Das Unternehmen sei solide aufgestellt, die schwarze Null erreicht. Dabei stehe das verkaufsstarke vierte Quartal, das Weihnachtsgeschäft, noch bevor. Jeschonowski rechnet in diesem Jahr mit etwa zwölf Millionen Euro Umsatz - mittelfristig könnten es 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr werden.

Wir sind mit dem, was wir tun, vorsichtig, weil Porzellanproduktion in Deutschland eine gehörige Portion Idealismus voraussetzt. Daniel Jeschonowski, Geschäftsführer Kahla Porzellan

Fans des Kahlaer Porzellans sollen schon bald wieder Gelegenheit bekommen, sich selbst ein Bild vom Unternehmen zu machen. Ab September gibt es wieder regelmäßig Führungen durchs Werk. In Kleingruppen und kostenlos können sich Besucher dann mehrmals im Monat in der Produktion umschauen, kündigt der Chef an.