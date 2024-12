Porzellanindustrie 180. Firmenjubiläum: Kahla-Porzellan feiert im Stillen

Hauptinhalt

21. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Vier Jahre ist die letzte Insolvenz bei Kahla-Porzellan jetzt her. Zum Glück fand sich damals ein Investor für das Traditionsunternehmen. Zwei Jahre später stiegen die Gaspreise und machten den Neustart schwieriger als gedacht. 180 Jahre Kahla-Porzellan mussten in diesem Jahr also kleiner ausfallen.