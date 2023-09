Im Zweiten Weltkrieg waren viele Zwangsarbeiter aus Castelnovo in Kahlas unterirdischer Munitionsfabrik gestorben und ermordet worden. Das Gedenken daran wird in Workshops, Schüleraustauschen und Kunstwettbewerben wach gehalten. So wurden aus den beiden Städten Freunde. Laut Bundespräsidialamt ist das Projekt eines von insgesamt fünf ausgezeichneten Partnerschaften.

Die Erinnerung an das Leiden der Menschen wird im südlichen Saaletal seit Jahrzehnten wach gehalten. Zwei Vereine engagieren sich für die Aufarbeitung des Geschehens, organisieren Schülerprojekte und die jährlichen Gedenkveranstaltungen. Erst im Oktober 2021 war beispielsweise eine Gedenkplakette an der Gaststätte "Rosengarten" in Kahla angebracht worden, die an die 600 Zwangsarbeiter aus Italien erinnern soll.