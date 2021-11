In Kahla fällt der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr aus. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei das finanzielle Risiko zu groß, wenn der Markt unter Corona-Bedingungen stattfindet. Der Gemeinde und den am Weihnachtsmarkt beteiligten Betrieben und Vereinen fehle die Planungssicherheit.

Der Weihnachtsmarkt in Kahla sollte am ersten Adventssonntag stattfinden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa