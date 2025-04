Gläubige ziehen mit Holzkreuzen zur Leuchtenburg

Bei kaltem Wind und mit geschulterten Holzkreuzen sind Gläubige von Seitenroda hoch zur Leuchtenburg gezogen. Etwa 200 Menschen nahmen nach Angaben von Verantwortlichen an der traditionellen Kreuzweg-Prozession am Karfreitag teil, wobei nicht alle Gläubige schwere Holzkreuze zur Burg hinauftrugen.

Die ökumenische Veranstaltung soll an den Leidensweg und den Tod Jesu erinnern. Jesus ist die zentrale Figur des Christentums und gilt dort als Sohn Gottes. Auch anderorts in Thüringen gedachten Christen des Leidens und Sterbens Christi am Kreuz.