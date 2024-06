An den Waldkliniken Eisenberg kommt bei Operationen an der Wirbelsäule künftig ein KI-gestützter Roboter zum Einsatz. Oberarzt Patrick Strube sagte bei der Vorstellung, dadurch würden die Eingriffe präziser und sicherer. Es handele sich um den ersten derartigen Operationsroboter an einer Klinik in Ostdeutschland.