In sprichwörtlich letzter Minute haben Naturschützer am Freitag eine verlassene kleine Wildkatze aus einer Baumhöhle in der Nähe von Altenberga im Saale-Holzland-Kreis gerettet. Wanderer hatten das Miauen der kleinen Katze gehört und den Naturschutzbund (Nabu) informiert. Das etwa drei Wochen alte Kätzchen wurde an eine Wildtierauffangstation übergeben.