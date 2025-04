Mehr als 200 Leute drängen sich auf der Terasse und in der Gastwirtschaft des Sportlerheims, stehen am Rost in einer langen Schlange. Alle neugierig, durstig und hungrig. Wiederöffnung des Sportlerheims, nachdem es fast ein Jahr zu war.

Beide kommen aus der Gastronomie. Erik ist gelernter Koch, hat in Dresdner Spitzenhotels gearbeitet. Doch dann hängte er die Kochmütze an den Nagel. Derzeit ist er in einer Verpackungsfirma in Apolda beschäftigt: weniger Stress als in Hotelküchen.