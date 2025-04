Die Graffiti-Sprüher scheinen aus der Fanszene des Thüringer Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt zu stammen. So wurden neben dem Erfurter Vereinswappen und "1966", dem Gründungsjahr des Vereins, auch Schriftzüge mit Bezug auf die Ultra-Gruppe "Erfordia Ultras" und deren Jugendgruppe "EFU Youth" auf die Fahrzeuge gesprüht.

Bereits am Montag haben laut DHL Jenaer geholfen, die Fahrzeuge wieder zu säubern. "Das ist toll, dass sie dies in ihrer Freizeit machen", sagte DHL-Pressesprecher Thomas Kutsch. Allerdings müssten in den folgenden Tagen die Fahrzeuge noch einmal professionell gereinigt werden. Das Unternehmen hatte wegen der besprühten Fahrzeuge Anzeige erstattet und sucht Hinweise zu den Tätern.