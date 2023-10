Kahla und Bad Salzungen Leichen bei Bränden auf Gartengrundstücken gefunden

In Kahla im Saale-Holzland-Kreis ist bei einem Brand eine Leiche entdeckt worden. Das Feuer auf einem Gartengrundstück sei am Sonntagabend gemeldet worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

In Bad Salzungen entdeckte die Feuerwehr bereits am Freitag in einem abgebrannten Gartenhaus eine Leiche. Nach Angaben der Polizei hatten Feuerwehrleute den toten Menschen beim Löschen in der Kleingartenanlage gefunden. Die Identität ist noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Das Freie Wort hatte zuerst darüber berichtet. Dort heißt es auch, dass die Hütte seit Jahren leer stand.