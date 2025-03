Die Arbeiten auf der Großbaustelle am Fuße der Leuchtenburg bei Seitenroda (Saale-Holzland-Kreis) kommen gut voran. Der Trassenverlauf des Schrägaufzuges hoch zur Burg ist nach einem guten Jahr Bauzeit deutlich erkennbar. Alles laufe nach Plan, sagt Bauleiter Matthias Auerbach. Für ihn und seine Kollegen vom Hochbau-Unternehmen Züblin mit Niederlassung in Jena ist das keine Baustelle wie jede andere.

"So etwas baue ich nur einmal. Das ist sehr sehr spannend. Auch für unsere Handwerker", schwärmt er regelrecht. Deshalb habe das Unternehmen am Samstag auch zu einem "Baustellen-Erlebnistag" eingeladen, um Werbung zu machen fürs Bauhandwerk und die eigene Firma. Ob potenzielle Auszubildende oder interessierte Bauleiter, sie alle bekommen an diesem Tag eine Sonderführung.