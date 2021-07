Am Hermsdorfer Kreuz (Saale-Holzland-Kreis) ist der Fahrer eines Lastwagens am Mittwochmorgen auf der A9 ungebremst in einen Fahrbahnteiler gefahren. Das Fahrzeug wurde dabei komplett zerstört. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 58 Jahre alte Mann bei dem Unfall durch die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt.