Für die Mieter ohne Heizung in Hartmannsdorf im Saale-Holzland-Kreis will Bürgermeister André Böhme (Heimatverein) vorübergehend einen alternativen Wärmeversorger finden. Dafür sei es allerdings nötig , mit dem bisherigen Versorger aus Magdeburg in Kontakt zu treten. Das gestalte sich jedoch schwierig, sagte Böhme MDR THÜRINGEN.